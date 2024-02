La verdadera razón por la que Galilea Montijo no podría estar embarazada

Galilea Montijo, a sus 50 años, ya pasó por la menopausia

Lo cierto es que el ángulo de las cámaras fotográficas y los detalles del vestido que llevaba puesto no le ayudaron a lucir un vientre plano, aunque en caso de estar embarazada, la noticia sería bendecida por sus seguidores, dado que la artista ha expresado en varias ocasiones su deseo de tener una niña.

Galilea Montijo. (Getty Images)

En la reciente vez que Montijo habló de sus anhelos por ser mamá de nueva cuenta, reveló que le interesaría que fuera por maternidad subrogada, debido a que ella tiene 50 años, ya pasó por la menopausia y no puede embarazarse de nuevo.

“Me fue muy mal, el bochorno, era una cosa de ‘¿por qué me da esto?, sí, seguramente me va a bajar’. Yo me di cuenta de que ya no me iba a bajar cuando se muere mi productora, me da Covid, le hablo a mi doctor y le pregunto qué se hace”, contó Galilea en enero de 2023 en el programa Netas Divinas, aclarando que desde ese momento supo que estaba en la etapa de climaterio.

Con información de Agencia México.