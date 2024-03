A pesar de sus abusos físicos, Rebel Wilson agradeció a su papá por inspirarla

La difícil relación de Rebel Wilson y su papá

La nota con la que Rebel Wilson perdona a su papá por los abusos que ejerció sobre ella y su familia fue revelada en un extracto del libro de Rebel que dio a conocer People, publicación que también la entrevistó sobre su turbulenta relación con su papá.

Ella dijo que ahora puede hablar abiertamente sobre sus problemas: “En un momento, es más fácil porque él falleció. Y me pregunto si habría tenido el coraje de hacerlo si él todavía estuviera aquí. (Así que) supongo que es un poco más fácil en ese sentido que él no esté. Pero eso también es algo de lo que nunca he hablado antes, y creo que es catártico escribir sobre ello”, aseguró la actriz.

Rebel Wilson (Andrea Raffin/Shutterstock / Andrea Raffin)

Rebel dijo que ella y Warwick no tenían una relación “en blanco y negro”, y agregó: “Hubo todas estas otras cosas: la tristeza que sentí cuando él falleció tan repentinamente, y lo trágico que fue, y cómo me arrepiento. Me sorprendió escribir (mi libro), a veces, la empatía que sentía hacia él y pensar en su vida y sus luchas”.

Ella dijo sobre el abuso físico que soportó a manos de Warwick: “Creo que probablemente me llevó a no tener una buena autoestima y también a pensar que tenías que ser buena todo el tiempo, ser una buena chica y no ser traviesa. No fui mala de ninguna manera porque creo que tenía miedo”, aseguró Rebel Wilson.

Con información de Bang Showbiz