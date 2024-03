Sarah Kohan, ex de ‘Chicharito’, desata polémica por besar a su hijo en la boca

Sarah Kohan besa a su hijo en la boca y causa polémica

Ahora, parece que sin importar que ha mantenido la privacidad de sus hijos, Sarah Kohan fue objeto de comentarios que reprobaron una de sus más recientes publicaciones en Instagram, ya que la ex de Chicharito Hernández besa a su hijo en la boca en una foto y esto provocó la molestia de muchos usuarios de dicha red social.

Sarah Kohan (Instagram/Sarah Kohan)

“Los niños no se besan en la boca”, “No besen a sus hijos en la boca, es abuso sexual”, “Gente tratando de normalizar lo que no es! Los niños NO se besan en la boca!” y “Con un beso se pueden transmitir hasta 80 millones de bacterias, es sucio besar a los niños en la boca aparte que les crea confusión en cuanto los límites de la intimidad”, fueron algunos de los mensajes que la ex pareja del Chicharito Hernández recibió en redes sociales después de publicar la polémica imagen.