Después de un año sin verlos, ‘Chicharito’ celebra su cumple 35 con sus hijos

'Chicharito' no ve a sus hijos más que por teléfono

En abril pasado, el capitán de Los Ángeles Galaxy abrió su corazón para confesar que desde hacía tiempo no veía a los pequeños y esto le afectaba en demasía.

'Chicharito' con su hijo Noah. (Instagram/ch14)

“Las consecuencias que tienes que tomar para poder vivir esas experiencias, son muy duras, son muy fuertes. Yo estoy divorciado y no veo mucho a mis hijos. Yo estaba aterrado de tomar la decisión de que mi matrimonio no estaba donde tenía que estar y al final ya no se pudo dar”, declaró el futbolista en entrevista para Fox Sports.

Javier le dijo al periodista Rubén Rodríguez que tenía claro que esto podía suceder tarde o temprano y ahora ve a Noah y Nala a través de una forma que no es la ideal para nadie.

“Yo estoy viendo crecer a mis hijos por medio de un teléfono, de una tecnología, pero son los precios a pagar por mis decisiones”, añadió.

Sin embargo, al menos hoy, es un día extraordinario para quien alguna vez fue un goleador histórico de la Selección Mexicana de futbol, porque en su cumpleaños número 35 recibió uno de los mejores regalos que la vida le pudo dar: ver y convivir con sus hijos.