Humberto Zurita revela la razón por la que jamás se casaría con Stephanie Salas

Humberto Zurita no tiene planes de boda con Stephanie Salas

Dado que su noviazgo se mantiene estable, hace unos días se le preguntó al actor si tendrían planes de boda y su respuesta, además de sorprendente, fue contundente.

Humberto Zurita y Stephanie Salas (Instagram/ WeShootMuch para Stephanie Salas)

“No, porque ya no se usa. No está a la moda eso. No, se casan las que quieren fiesta, pero a mí edad sería ridículo, ¿no?”, expresó el también productor que le lleva 15 años a Stephanie.

Está no es la primera vez que habla acerca del tema, ya antes había comentado que el matrimonio no es fundamental en su relación con la intérprete de Tonterías.

"Estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor, que se casen los jovencitos", declaraba Zurita para la revista TVyNovelas.

Humberto Zurita y Stephanie Salas. (Agencia México)

"Nosotros nos la estamos pasando muy bien, la verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda", bromeaba.