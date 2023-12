Stephanie Salas y Humberto Zurita pasarán una romántica Navidad en Chile

Antes de tomar el vuelo con destino a Santiago, capital del país sudamericano, la pareja fue captada por las cámaras de Ventaneando, sin embargo, fueron muy herméticos e, incluso, él despistó a la prensa con el destino de su viaje.

“Feliz todo, feliz Año Nuevo. Nos vamos de vacaciones, pero no les vamos a decir a dónde (...) Vamos a lo más frío del mundo. Felicidades, feliz Año Nuevo…”, expresó amablemente a los reporteros que insistían en conocer más detalles de sus vacaciones.



Sin embargo, la pareja no viajó a un destino nevado sino a Chile, donde justamente está comenzando el verano. Además, no van en plan de "luna de miel", pues junto a ellos viaja Emiliano Zurita, hijo de Humberto. “Ahí va mi hijo, uno, pero me agarraron a mí…”, dijo el actor.

Ante la pregunta expresa sobre con quién pasará la Navidad, el actor detalló: “Con mis hijos, con Stephanie, con toda la familia…”, lo que hace pensar que pronto se reunirán para pasar estas celebraciones decembrinas.