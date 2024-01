Actor revela por qué se alejó de Jacky Bracamontes pese a tener planes de boda

Arturo Carmona revela por qué se separó de Jacky Bracamontes

Arturo Carmona aseguró que a pesar de las relaciones fallidas que ha tenido, aún cree en el amor y sigue en búsqueda de la mujer de su vida.

Jacqueline Bracamontes cayó al piso. (Getty Images)

Y es que, según mencionó el actor en entrevista con el programa Hoy Día, las relaciones que ha tenido siempre terminan por cuestiones externas a él, como el hecho de que Jacky Bracamontes no aceptó casarse con él porque tiene una hija.

“Hay personas que dicen: ‘Oye, yo quiero tener mis propios hijos’, o simplemente ‘no, yo no acepto una persona que viene ya con hijos’, y es algo que se respeta”, expresó el actor.

Develación de Placa Mas Bueno que el Pan (Gabriel Gómez)

"Jacky le entró, pero tenía aquí a su mamá diciéndole 'no, no, no'", contó Carmona. Según el actor, la familia de la conductora no lo veía con buenos ojos por ser un hombre divorciado y con una hija.

Una confesión de Jacky terminó la relación. "Yo quiero ser la uno en tu vida", exigió ella. Según cuenta Carmona, ella le reclamó: "es que soy la dos", señalando a Melenie, quien en aquel entonces tenía seis años.