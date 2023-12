Paulina Mercado comparte detalles tras ser operada de un tumor en la cabeza

Paulina Mercado reaparece tras operación en la cabeza

“Miren esa belleza de mujer que está al lado mío, recién operadita, pero vean cómo se ve, una estrella de cine”, declaró Soler; pero Paulina lo interrumpió y señaló: “Algo ha de querer, lo conozco bien, recuerden que es actor”.

Tras demostrar el excelente estado de ánimo en el que se encuentran, Paulina Mercado declaró: “Primero les quiero dar las gracias porque hemos recibido muchísimos mensajitos, quedamos de avisarles de cómo iba todo y ¿qué creen?, la operación fue todo un éxito, la verdad estuve en manos de unos doctores fantásticos, que no saben cómo me cuidaron”.

Después de agradecer al hospital que le brindó la atención, así como a los médicos que intervinieron en su caso, la artista de 51 años explicó el proceso de su operación.

Paulina Mercado está viviendo uno de sus mejores momentos. (Alan Carranza)

“Fue muy sencillo sacarme el tumorcito, lo sacaron de acá (señalando detrás de la cabeza), no me raparon, y tengo aquí unas grapitas, pero todo está fantástico, me siento súper contenta, súper agradecida, y con ganas de devorarme la vida”, declaró.