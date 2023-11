Muere la abuela de Jaime Camil; el actor la despide con emotivo mensaje

¿Quién era la abuela de Jaime Camil?

Jaime Camil informó que su abuela, a quien llamaba de cariño Vovi, falleció el 1 de noviembre. Vovi era la mamá de Cecilia Saldaña, mamá del actor, y vivía en Brasil.

Vovi y Cecilia Saldaña (Facebook)

Aunque se conoce muy poco sobre la abuela del actor, Jaime Camil compartió en sus redes sociales varios momentos junto a ella.

Por ejemplo, en una publicación de 2017, el actor felicitó a su abuela y a su mamá por el Día de las madres.

"Aquí las tienen, las mujeres Brasileñas que son el pilar y ejemplo de mi vida, mi abuela (Vovi) y mi Mamá Cecilia Saldanha da Gama. ¡LAS AMO! Feliz dia das mães/ Here you have them, two wonderful Brazilian women that raised me and made me the man that I am today, my grandma (Vovi) and my mom", escribió.



En un video publicado en su canal de YouTube, el actor compartió su experiencia al visitar a su abuela, quien en ese momento tenía 98 años. En el clip que publicó en agosto de 2022, Camil mostró cómo su abuela, por su avanzada edad, requería asistencia de un cuidador, pero siempre se mostraba feliz en compañía de su nieto.