Sergio Mayer Mori revela cómo supo que sufría de depresión

Hace unas semanas, Sergio Mayer Mori , hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer , reveló que atravesó una fuerte depresión después de terminar una relación amorosa, pero ahora que se encuentra mucho mejor, el actor compartió cómo se sentía antes de descubrir que tenía problemas de salud mental.

Durante una entrevista que le concedió al programa de espectáculos La mesa caliente de la cadena Telemundo, el actor relató el estado en el que se encontraba hace algunos meses. "Uno se da cuenta cuando no está bien, cuando las cosas no solamente no se te dan, sino que uno no las está buscando", declaró en la entrevista. "Uno no está haciendo lo que debe hacer y se siente como vacío", agregó.