Mamá de Eiza González rompe el silencio, ¿le gusta Mario Casas como yerno?

Glenda Reyna opina sobre Mario Casas como yerno

Respecto a qué le parecía Mario Casas como yerno y sobre la posibilidad de que ambos se hayan tatuado una misma imagen en la piel, Glenda contestó que no podía decir nada porque no los ha visto juntos.

Mario Casas. (Gareth Cattermole/Getty Images)

“No lo conozco, no sé nada, cuéntenme qué saben", dijo. Al explicarle que es un actor español mencionó que Eiza, de 33 años, no le cuenta nada. “Es una niña feliz, no hoy, siempre, está feliz, está haciendo su vida, está logrando sus sueños, viaja, trabaja muy duro y es muy talentosa, es una gran hija".

Subrayó que a la actriz siempre “que se recarga en una pared, se le inventan galanes” y que el día en que ella le confirme algo, saldrá a gritarlo, pero por ahora no sabe más.

“Nada me va a hacer más feliz que decir 'mi hija está feliz y dichosa, pero ahorita'... sí me gustaría verla en el altar. Qué les puedo yo decir, de verdad que todo lo que le hace feliz me hace feliz, pero no me comprometan, yo no soy la novia ni a mí me están ligando, yo doy vistos buenos en mi cabeza".

Finalmente informó que Eiza González se encuentra en España filmando una película y aseguró que no cree que su hija regrese a México para trabajar en más telenovelas, aunque reconoció que este género la dio a conocer en el mundo.