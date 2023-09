Tamara Falcó comparte fotos nunca antes vistas de su boda con Íñigo Onieva

Tamara Falcó adelantó que pronto revelará más imágenes

Junto a una galería de nueve imágenes, destacó que “fueron muchas las personas implicadas en hacer de nuestro día algo único y estamos muy agradecidos con todos ellos. Espero que les guste y nos ayude a todas esas futuras novias o a aquellos que quietan organizar un evento para celebrar una ocasión especial”.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el altar. (Instagram/tamara_falco)

Tras una larga luna de miel que los llevó a recorrer diversos destinos turísticos de Sudáfrica hasta la Polinesia Francesa, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se alistan para dar el siguiente paso en su naciente matrimonio.

Los esposos desean ser papás y para lograrlo lo antes posible, Tamara está probando con un método natural llamado naprotecnología.

“Me encantaría ser madre. Como soy muy creyente, será lo que Dios quiera, pero es verdad que con Fertilitas fenomenal, me están haciendo un seguimiento y estoy súper contenta, por ahora todo bien”, declaró a la prensa hace unos días.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casaron en el palacio El Rincón. (Instagram/tamara_falco)

Explicó que este tratamiento es como un traje a la medida “porque cada mujer es un mundo y es interesante saber". Sin embargo, aclaró que no tiene problemas para convertirse en mamá.

"No, no, para nada, era justamente para ir adelantando porque tengo otra amiga que lo hizo, pero al ser un método natural se tarda mucho tiempo, no es inmediato", comentó.