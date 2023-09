Anahí aclara supuesto romance con Andrés García

Andrés García fue un gran apoyo para Anahí

Anahí platicó que, aunque tenía el amor y apoyo de sus papás, necesitaba la ayuda de más personas y el actor le ofreció su cariño incondicional. "Yo no necesita dinero, yo no necesitaba nada, yo trabajaba mucho, yo necesitaba cariño, claro que lo tenía, lo repito mis papás me aman, pero necesitaba ese apretón de manos a veces", declaró.

Andrés García y Anahí (Instagram/anahi)

Al hablar de los rumores de un supuesto romance, la cantante fue contundente y afirmó que eran "porquerías". "Él en su momento fue maravilloso conmigo, hacemos Mujeres engañadas y yo ya traía un problema muy fuerte de anorexia y bulimia. Andrés fue una persona ¡wow!, de 10 conmigo y todas las porquerías que inventaron. Inventaban que si andaba con él, puras…", afirmó.

La actriz, quien actualmente tiene una familia con el político mexicanno Manuel Velasco, detalló que el apoyo que recibió de Andrés García , a quien consideró como un papá, siempre lo recordó y que cuando él la necesitó estuvo a su lado.

Anahí, Andrés García y Laura León en la telenovela 'Mujeres engañadas'. (Televisa)

Además, compartió que tuvo la oportunidad de regresarle el favor al actor, quien durante sus últimos meses de vida padece cirrosis. "Andrés fue una mano amiga y por eso a últimas fechas la vida me permitió hacer cosas por él y regresarle 'el hoy por mí y mañana por ti', me siento muy orgullosa y feliz de haber podido hacerlo", declaró.