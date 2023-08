Anahí confiesa las complicaciones que ha tenido con el oído en el regreso de RBD

“Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios, los gritos, entonces no oigo la música, entonces no me puedo afinar y no sé si estoy cantando bien o no”, detalló. Previo a estas declaraciones, Anahí confesó que decidió atender a sus fans gracias a su hijo mayor, quien le contó que vio gente esperándola afuera del lugar donde se encontraba la artista junto con su familia en Estados Unidos.

RBD ofreció un inolvidable concierto en El Paso, Texas. (Prensa Danna)

“‘Mamá, están tus fans allá afuera' y yo ‘Claro, allá vamos’” contó la cantante sobre el motivo por el que salió a encontrarse con ellos. A pesar de que en días pasados Velasco aseguró que aún faltan tres meses para que Anahí esté completamente recuperada de su oído, se desconoce si esta nueva complicación afectará en su rehabilitación auditiva.