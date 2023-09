Erik Rubín confiesa que todavía duerme con Andrea Legarreta ¡y de cucharita!

Erik Rubín dice que pronto se separará de Andrea Legarreta... definitivamente

A pesar de las impactantes declaraciones que hizo sobre su vida privada, Erik Rubín dijo que no falta mucho para que cumpla por completo con el “ejercicio terapéutico” que le sugiere apartarse por completo de Andrea. Lo cual no es hace preguntarnos si de verdad algún día lo harán.

“No le hemos hecho mucho caso al terapeuta, porque la sugerencia es la separación, y ahorita lo primero, la verdad, lo más complicado, era la parte pública”, comentó Erik. “Han pasado muchas cosas, y ahorita no he dado el paso, pero parece ya próximamente tengo que hacer el ejercicio de salirme para ver cómo estamos como pareja”, detalló al respecto. Cabe recordar que recientemente murió la mamá de Andrea Legarreta, una situación en la que seguramente Erik Rubín no quiso alejarse de la conductora.

Andrea y Erik han sido una de las parejas más queridas por el público (Instagram.)

Aunque Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron a inicios de este año que tomarían caminos diferentes, su separación se ha caracterizado por ser muy diferente a otras, principalmente porque a pesar de esta situación siguen viendo juntos como una familia.