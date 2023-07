Timbiriche revela los romances, pleitos y excesos que hubo en 'Vaselina'

Las travesuras de Timbiriche tras cada función

Los teatros tienen ciertos recovecos que funcionaban como escondites para el elenco. En una de esas paredes, la más asquerosa, dice Mariana, pegaban chicles que mascaban antes de salir a escena para mejorar su dicción.

“Nos bañábamos después de cada función y a veces ya no había toallas, nos las escondíamos y era el paso de la muerte”, recordó Erik como parte de las travesuras que se hacían. “Salíamos en pelotas del baño al camerino, enfrente de las mamás”, acotó Diego.

Benny Ibarra. (Khristio)

En otras ocasiones se escondían los micrófonos u otros objetos de sus personajes, también inundaron los baños del teatro al jugar con bolitas de papel mojado. Una vez, Luis Enrique Guzmán se colocó unas esposas con Eduardo Capetillo, pero minutos después tenían que salir a escena y no hallaban cómo quitárselas.

“Era de córrele para un lado o para el otro y se jalaban para poder bailar”, contó Diego. Finalmente, llegó el mago Chen Kai para liberarlos con una llave maestra. El castigo fueron dos semanas de “vacaciones” para el hijo de Silvia Pinal.

Entre el sinfín de peleas que hubo entre ellos, Erik recuerda una memorable con José Antonio ‘Tato’ Noriega. “Ya me tenía hasta el gorro y me lo desconté, pero él también me descontó. En el segundo acto salimos los dos con el ojo morado. Nos hacíamos mucho bullying, incluso me tocó al ser uno de los nuevos y la única manera de parar con eso fue a golpes”.

Mariana Garza era la jefa del grupo

En una ocasión, dijo, “me dejaron encuerado (Diego y Benny) en un pasillo de Los Ángeles. El reto era ver quién iba a la máquina de refrescos desnudo. Otras veces, tomábamos una sábana y nos la amarrábamos de capa, la llenábamos de loción y le prendíamos fuego, después había que correr”.

Mariana Garza. (Khristio)

Aunque en la canción La banda Timbiriche, Benny menciona la frase “De los seis yo soy el jefe”, lo cierto es que Mariana era la verdadera jefa del grupo por su madurez a tan temprana a edad.

“Además, era la más alta, nos sacaba una cabeza. Ella siempre tenía otra información y nos fue enseñando poco a poco”, destacó Benny. “Siempre fue la más responsable.

Cuando teníamos que hacer una entrevista y estábamos echando relajo, ella ponía el orden”, añadió Alix.

Alix Bauer. (Khristio)

Siendo adolescentes, ir a la discoteca se convertía en uno de sus pasatiempos favoritos e infinidad de veces visitaron el legendario Baby’O Acapulco. “Si hubiera placa de representaciones, Erik y yo tendríamos como mil 100, nos poníamos unas (borracheras) hasta el vómito y la inconsciencia”, platicó Diego.