Andrea Legarreta responde a quienes aseguran que su separación de Erik es falsa

“Hay gente que ha sido muy importante en tu vida, que te ha marcado de una manera bonita, que te ha dado amor, que te ha dado seguridad en muchos aspectos, que ha sido tu compañero o compañera. En este caso, Erik y yo hemos sido compañeros, socios, amigos, pareja, amor, y el amor está”.

Erik Rubín dedica amoroso mesnaje a Andrea Legarreta por su cumpleaños. (Instagram/erikrubin)

Andrea Legarreta no quiere buscar otra pareja

Finalmente, al ser cuestionada sobre la posibilidad de iniciar un nuevo romance con alguien más, Andrea no pudo contener el llanto y subrayó que por el momento se encuentra bien sin pareja.

“La verdad no, siento que hoy por hoy no. ¡Ay no!, hasta me conmoví, pero no, no tengo espacio. No se me antoja… Hoy por hoy no me imagino (con alguien más)”, concluyó.

Andrea Legarreta celebra 52 años. (Instagram/erikrubin)

El mensaje de felicitación de Erik Rubín para Andrea Legarreta por su cumpleaños

Junto a una fotografía en la que Andrea Legarreta se encuentra agachada pidiendo un deseo antes de soplar las velitas de su pastel, el cantante escribió: “Que afortunado soy de tenerte en mi vida. Y hoy y siempre, toda la gente que tenemos la misma fortuna, celebramos la tuya en grande, hermosa. Mereces lo que sueñas. Te amo. Feliz cumpleaños”.