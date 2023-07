Actriz acusa a Jamie Lynn Spears de acosarla en el set de 'Zoey 101'

Jamie Lynn Spears acosaba a sus compañeros de Zoey 101

Nikolas, quien interpretó a Nicole Bristow en la serie infantil, afirmó que el comportamiento "escaló lentamente" hasta que "no hubo interacción" entre las actrices. “Ella ni siquiera me respondía”, afirmó. “Y luego se convirtió en intimidación en la que ella simplemente me decía cosas duras como: '¿Por qué sonríes tanto?'”

Zoey 101 (Nickelodeon)

Nikolas, de 31 años, señaló que si bien los presuntos comentarios eran "un acto de acoso infantil", todavía "dolían" en ese momento.

Además, acusó a Spears, de 32 años, de hacer que "todos los demás sintieran que también tenían que involucrarse en ese tipo de situación de chica mala". Además, acusó a Victoria Justice, quien interpretó a Lola Martínez, del mismo comportamiento.

Jamie Lynn Spears (Instagram/Jamie Lynn Spears)

Cabe destacar que Nikolas no forma parte de la película Zoey 102, que se estrenó recientemente en Paramount+.