“Bendecido de ser tu papá”: Tristan Thompson celebra cumpleaños de su hijo Tatum

La lección de Tristan Thompson junto a su hijo Tatum

En la publicación que hizo junto a su hijo, Tristan también habló de los errores que ha cometido en su vida –y que lo llevaron a separarse de Khloé– en la publicación que hizo en Instagram, e hizo énfasis en que sí es posible comenzar de nuevo.

“Los errores en el camino son lecciones, no fracasos. No hay fecha de caducidad para reinventarse. Tatum, tu dulce alma me recuerda la gracia de Dios. ¡Eres un futuro rey, hijo mío, y estoy muy bendecido de ser tu papá!”, finalizó el mensaje.

Tatum Thompson cumplió un año y su papá lo celebró con estas fotos (Instagram / Tristan Thompson)

Hace unos días se dio a conocer, sin revelar la verdadera razón detrás del hecho, que Khloé Kardashian cambió el nombre de su hijo de Tatum Kardashian, como lo había registrado originalmente, a Tatum Thompson, con lo que desde ya utiliza el apellido de su papá, Tristan Thompson, tal y como lo lleva su hermanita mayor, True Thompson.

Por su parte, Khloé celebró el cumpleaños de su hijo, compartiendo imágenes inéditas de éste en distintos momentos de su primer año de vida.