Khloé Kardashian siente pena por sus dos ex pese a sus infidelidades

Esto es lo que piensa Khloé Kardashian de sus dos ex parejas

En el caso de Lamar, él sufrió además una sobredosis casi fatal durante su divorcio que la obligó a paralizar todo el proceso para correr a su lado y cuidarlo mientras afrontaba una larga recuperación.

Khloé y Lamar pusieron fin a su matrimonio en diciembre del año pasado. (Getty Images)

Con Tristan fue aún peor porque unas semanas antes de que naciera su primera hija en común se filtraron una serie de vídeos e imágenes del jugador de básquetbol besando a otras mujeres y entrando con ellas a un hotel a altas horas de la madrugada.

En aquel escándalo se vio involucrada incluso la mejor amiga y compañera de casa de Kylie Jenner, quien llegó a confesar que el deportista la había besado tras pasarse toda la noche coqueteando con ella cuando coincidieron en una fiesta. Y aun así, Khloé asegura que no le guarda rencor a ninguno.

Tristan Thompson y Khloé Kardashian (Jerritt Clark/)

"Todos los días me siento mal por Lamar. Todos los días. Me siento mal porque Tristan no está en un equipo ahora mismo. Lamar va a ser recordado para siempre por ser un drogadicto", aseguró la empresaria en el reality show familiar.