A ex pareja de Paco Stanley no le gustó la docuserie, asegura Paul Stanley

Paul Stanley no ha visto docuserie de su papá Paco Stanley

“También verlo desde otra perspectiva, porque es difícil, porque hablen lo que hablen, yo lo que viví con mi papá y a la persona que yo conocí y que me dio la vida, nadie me va a quitar esa imagen de él. A ella no le gustó, por eso te digo que necesito verlo yo para dar un punto de vista”, manifestó.

Gaby Ruffo, Paco Stanley, Verónica Macías y Benito Castro. (Cortesía)

Al escuchar que Benito Castro no está de acuerdo con lo que se transmitió de él, Paul destacó que hay otros que aplauden el documental.

“Necesito verlo, ahora si ya me metieron más pique, sí necesito verlo porque otros me han dicho que es un trabajo periodístico, que está bien, que es todo lo que pasaba en ese momento. No sé, sí le he dado un poco vueltas, porque salí del anexo (refiriéndose a La casa de los famosos México) y estoy como que (no quiero verlo)”, declaró.

Con información de Agencia México.