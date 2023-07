Yolanda y Montserrat revelan que Televisa les pidió ocultar su romance

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver revelan por qué ocultaron su romance

“Yo me enamoré de mi marido, hubo un problema, y pasa que uno tiene cierta edad y que uno no quisiera tener ese problema, conozco a Yolanda y me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido. Es el caballero más caballero que he tenido en mi vida”, platicó el año pasado Montserrat a Jorge Van Rankin en su programa de YouTube, En estado inconveniente.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver. (Especial)

En ese entonces, se trataba de la primera relación lésbica que Montserrat Oliver tenía en su vida. “Y decía yo ‘¿Cómo es posible que me estoy enamorando de una mujer si no me gustan las mujeres?’”.

Su noviazgo duró una década, incluso, vivieron juntas y aunque durante ese tiempo se rumoraba que entre ellas había algo más que una amistad, ambas lo negaban y ahora sabemos por qué.

En la más reciente emisión de su programa Montse & Joe, donde tuvieron como invitados a Salvador Zerboni, Alexis Alaya y Ferka Quiroz, las presentadoras se refirieron a su relación cuando hablaron sobre la apertura que La Casa de los Famosos México ha dado para hablar de las preferencias sexuales y albergar a representantes de la diversidad.