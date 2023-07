Kim Cattrall se burla de la película de 'Sex and the City' que se negó a hacer

Kim Cattrall no quiso participar en una tercera película de Sex and the City

La estrella de Cómo conocí a tu padre sorprendió a los cibernautas cuando reaccionó al comentario con un descarado “¡Ja!”. “Me encanta tu respuesta”, escribió una persona en respuesta a Cattrall. Otro simplemente tuiteó, "Icónico".

S C R E A M pic.twitter.com/Q0LQ5HKrI3 — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) July 5, 2023

Kim Cattrall, quien interpretó a la reina de las relaciones públicas favorita de los fanáticos, Samantha Jones, fue noticia en 2017 cuando se negó a aparecer en una tercera película de Sex and the City.

Sex and the City. (IMDB.)

Anteriormente había protagonizado junto a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon Sex and the City de 2008 y Sex and the City 2 de 2010. Sin embargo, la intérprete no estaba de acuerdo con el arco de su personaje porque sentía que no estaba evolucionando en ningún sentido, y la gota que derramó el vaso fue enterarse de que una de las tramas de la tercera entrega se centraría en la fotografía íntima que le enviaba el hijo de 14 años de su amiga Miranda.

Sin embargo, la actriz sorprendió a los fanáticos con la revelación de que tiene un cameo en la temporada 2 de And Just Like That después de prometer que nunca aparecería en el programa.