Sarah Jessica Parker reacciona al inesperado regreso de Samantha Jones

Samantha Jones regresa a 'Sex and the City'

Este distanciamiento entre las amigas fue uno de los principales argumentos de la primera temporada de And Just Like That, sin embargo, el personaje de Samantha Jones se mantuvo presente a través de mensajes de texto ocasionales que intercambiaba con Carrie Bradshaw.

En un principio, uno de los argumentos de Kim Cattrall para no participar en el proyecto fue que no logró un acuerdo económico que le conviniera, sin embargo, era de dominio público que las diferencias entre Cattrall y Parker fue el principal motivo de su ausencia.

La segunda película de "Sex and the city" estrenó en mayo de 2010. (Especial)

Por su parte, el creador de la serie Michael Patrick King prometió que Samantha no se desaparecería para siempre sin importar que las protagonistas solucionaran o no sus problemas.

Hace unas semanas, las plegarias de los fans se hicieron realidad, cuando se confirmó que Samatha Jones regresaría a la historia en el final de la segunda temporada, y que incluso, la escena en la que aparece ya fue rodada, por lo que solo queda esperar el estreno.