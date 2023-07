La razón por la que Sarah Jessica Parker nunca hizo escenas de desnudo en 'SATC'

¿Por qué Sarah Jessica Parker nunca hizo escenas de desnudo en Sex and the City?

“Nunca juzgué a nadie más haciéndolo”, continuó Parker en el programa Howard Stern Show de SiriusXM, haciendo referencia a sus coprotagonistas Cynthia Nixon, Kim Cattrall y Kristin Davis.

Sarah Jessica Parker (Grosbygroup)

La actriz de Divorce señaló que inicialmente dudaba en unirse al elenco del programa de HBO como la protagonista Carrie Bradshaw debido al potencial de escenas simplificadas.

"Lo único... que me preocupaba era que simplemente no me sentía cómoda haciendo desnudos", recordó. “Sospeché que si no estaba en el piloto, sería parte de una serie”.

Sarah Jessica Parker

Cuando la ganadora del Emmy expresó su desconfinza, el creador del programa, Darren Star, le aconsejó que no "lo hiciera" si no quería. “Él dijo… 'Tendremos otros actores. Si se sienten cómodas haciéndolo, lo harán, pero tú no tienes que hacerlo'”, dijo Parker a los oyentes.