¿Romance? Belinda nos cuenta qué se trae entre manos con Peso Pluma

Belinda se irá de vacaciones de verano a España

Por otra parte, la intérprete de Luz sin gravedad dijo que a más de dos años de la muerte de su abuela materna, uno de sus deseos más grandes es volver a España.

“Voy a España, voy a descansar un mes porque no he parado, he estado todo el tiempo corriendo, haciendo conciertos de un lado para otro y necesito también un pequeño respiro de un ratito unos días. Quiero estar con mi familia en España, que hace mucho que no los veo, los extraño. Quiero estar en casa de mi abuelita, que son momentos importantes para mí, donde me reencuentro conmigo misma y a disfrutar de la vida un poquito”, adelantó.

Belinda pasará un mes en España (Instagram)

Belinda y Peso Pluma: Fin a los rumores de romance

Belinda explicó que, más allá de los rumores de romance con Peso Pluma, máxima estrella de los corridos tumbados en la actualidad, sus verdaderas intenciones en este momento es lograr una colaboración profesional con el intérprete de 24 años, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija.

“Me encantaría (trabajar con él). Estoy en contacto con él, es un súper artista, y por supuesto que ojalá que se dé algo muy pronto”, dijo Belinda ante la posibilidad de que graben juntos una canción.