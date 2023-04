Belinda se preocupa por un fan y baja a verlo

Durante su más reciente presentación en la Feria de San Marcos, se hizo viral un clip en el que se ve a la cantante preocupada por un fan debido a que estaba llorando, lo que causó la inquietud de la intérprete de Luz sin gravedad.

“¿Por qué llora señor?, ¿está llorando o se está riendo?, es que no entiendo esa expresión. ¿Está feliz o qué pasa hombre?, no me asuste, ¿qué le pasa?, ¿está feliz verdad?”, cuestionó Belinda desde el escenario.

Tras la respuesta tan vaga del asistente, Belinda quiso asegurarse de que su fan se encontrara bien, por lo que prometió acercarse a él para constatar que se encontraba bien.

“Ahorita voy a bajar a darle un abrazo ¿ok?, quédese ahí”, señaló.