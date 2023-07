"Me fue infiel y yo a él": Nacho Palau habla de su ruptura con Miguel Bosé

"Este año ha sido brutal. Empezando por el cáncer de mi madre y terminando por mi paso por Supervivientes. Perdí mi anonimato, algo que siempre había valorado. Salí de allí enfermo, ingresé para el tratamiento, luego el proceso judicial. Sabíamos que todo iba a ser difícil", confesó triste.

Miguel Bosé y Nacho Palau. (Getty Images)

"Jamás pensé que aquello iba a pasar. A día de hoy sigo pensando cómo ha sido posible esto. Pequé de confiado. Todavía no doy crédito", comentó, haciendo referencia a la batalla legal por sus hijos.

Nacho Palau habla de por qué terminó su relación con Miguel Bosé

Su relación duró más de 25 años, pero en 2018, se separaron y tomaron caminos diferentes. Ahora, casi cinco años después de dar por finalizada su relación, el valenciano reveló el verdadero motivo que originó su ruptura,

Miguel Bosé. (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

"Ya arrastrábamos problemas. No estoy despechado fue más desesperación. No esperaba jamás que se fuera a separar a mis hijos, que iban a acabar dos aquí y dos allí", expresó.

"La relación entre Miguel y yo se termina porque yo decido no pasar por el aro", contó. "Yo me fui de la casa de Panamá porque la situación era muy jodida. Yo no aguantaba aquello. Teníamos muchas broncas. En aquel momento decidí irme a un hotel", agregó.