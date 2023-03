Miguel Bosé revela la verdadera causa por la que perdió la voz hace ocho años

La infección dañó toda la cara de Miguel Bosé

Sin embargo, acerca de su voz recordó que el año pasado se levantó con un fuerte dolor de espalda y tras varias semanas soportando en cama y pensando que se trataba de la ciática, se sometió a una cirugía.

Miguel Bosé. (Cortesía)

Explicó que la causa se debió a un accidente de coche que sufrió en 1999 y 23 años después que le trajo consecuencias. No obstante, durante los estudios que le hicieron, los médicos descubrieron algo raro en su cuerpo.

"En ese momento piensas en lo peor. A los dos días (el médico) viene con dos tipos y me dijo que, en efecto, sus sospechas están fundadas y que esa sinusitis crónica que me habían diagnosticado no es tan así. Me dijo 'estamos seguros y convencidos que te podemos quitar el problema de la voz, hemos encontrado la causa que te provoca las infecciones que te la quita’”.

“Me contó que el problema era una muela. Al ponerme un implante mal, me taladraron el hueso y por ahí, poco a poco, fueron entrando residuos y con el tiempo se transformó en una infección que me dañaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos. Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto después de 8 años", relató.