Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, anuncia que está libre de cáncer de pulmón

Nacho Palau revela la reacción de Miguel Bosé al enterarse de su cáncer

Seis meses más tarde, el escultor informa que la pesadilla terminó y que su estado de gravedad se convirtió en algo positivo porque le ganó la batalla al cáncer y ya está curado.

Nacho Palau y Miguel Bosé. (Getty Images)

En entrevista con la revista Diez Minutos, el escultor recordó que durante el proceso de la enfermedad, un día reventó y no podía más. “Me daba igual todo. Fue el peor día de estos meses", pero el apoyo incondicional de su pareja, Cristian Villela le dio ánimos para seguir adelante.

También compartió la reacción de su ex, Miguel Bosé, en el momento que conoció la noticia. Aseguró que fue muy emotivo su apoyo a pesar de las diferencias.

“Me dijo que estaba ahí, que no me preocupara. Que me cuidara y alimentara bien y que no me preocupara de nada más”. Recordó que ambos lloraron juntos cuando se ponían en contacto vía telefónica y le agradeció que dicho vínculo, que aún se mantiene por sus cuatro hijos, “no se puedo romper”.