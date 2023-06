Jamie Lee Curtis cocina su regreso a la TV con la imperdible serie ‘The Bear’

Jamie Lee Curtis y el papel de su vida

Jamie Lee Curtis, quien arrasó en la temporada de premios junto a sus compañeros de la película Todo en todas partes al mismo tiempo, describió a su personaje de Donna Berzatto en la serie como “el papel de su vida” y agradeció en el texto que publicó a Christopher Storer, creador de la serie, por darle la oportunidad de aparecer en ella.

Jamie Lee Curtis ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por 'Todo en todas partes al mismo tiempo' (Getty Images)

“Un año después, después del gran éxito de la brillante primera temporada, Chris Storer me ofreció el papel de mi vida. No hay una persona viva que no se identifique con lo que se siente estar cerca de alguien como Donna Berzatto. Ciertamente tengo mis propias experiencias. Eso es lo que hace que el programa sea tan magnífico. Podemos relacionarnos, compadecernos y celebrar toda nuestra supervivencia comunitaria en esta cosa llamada vida. Gracias, Chris y toda la familia Bear de seres humanos creativos y compañeros de escena por permitirme entrar y dejarlo todo”, concluyó la actriz.

