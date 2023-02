Más allá de la polémica: ¿Por qué se besaron Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh?

¿Por qué Jamie Lee Curtis besó a Michelle Yeoh en los SAG Awards?

Al ser cuestionada sobre el beso que le dio a Michelle y que se suma a las muestras de afecto que han protagonizado en semanas recientes, lo que habla del extraordinario vínculo que establecieron, además de referirse a sí misma como una “nepo baby”, Jamie Lee “declaró su amor” por la actriz originaria de Malasia y defendió su propio trabajo sin negar que es hija de dos grandes figuras de Hollywood: Tony Curtis y Janet Leigh.

Tony Curtis y Janet Leigh: Los papás de Jamie Lee Curtis (Instagram/Jamie Lee Curtis)

“¿La besé? ¿De verdad la besé? Obviamente sé dónde estoy y amo a Michelle Yeoh. Nos amamos mutuamente. Nos enamoramos. Ella está casada, conocí a su esposo en Inglaterra, es un amor. Yo también tengo un esposo”, respondió la actriz en tono irónico.

Jamie Lee Curtis tras ganar el SAG Award a Mejor Actriz de Reparto (Getty Images)

“Bromeo sobre el tema de los nepo babies porque es el tema del que la gente quiere bromeemos, pero la verdad de las cosas es que yo he estado haciendo este trabajo por mucho tiempo y nunca he trabajado para nadie que fuera mi conocido, nunca. Sólo trabajo con extraños y no voy a negar que me ayudara que ellos (Tony Curtis y Janet Leigh) fueran mis padres, pero tengo 64 años y he sido una actriz desde que tengo 19”, enfatizó.

¡Jamie Lee Curtis gana el #SAGAwards2023 a Mejor Actriz de Reparto! 😱👏🏻



Y así festejó, plantándole un beso a Michelle Yeoh. ✨

La favorita en esta categoría ha sido Angela Bassett, claro que fue sorpresa para todos, incluso para la misma Jamie. 🙌🏻❤️

pic.twitter.com/L3DIf28k9B — Cinencuadre (@Cine_ncuadre) February 27, 2023

En una entrevista aparte, con Variety, Jamie Lee Curtis dio todo el crédito de su primera nominación al Oscar a Mejor Actriz de Reparto al haber tomado la oportunidad de trabajar con Michelle Yeoh, por quien siente una profunda gratitud.

“Michelle Yeoh es la razón por la que estoy sentada aquí. Michelle Yeoh es la razón por la que por el resto de mi vida dirán ‘la actriz nominada al Oscar Jamie Lee Curtis’. Michelle Yeoh es la razón por la cual eso está sucediendo, porque cuando mi agente me llamó y me dijo que había esta película y que Michelle era la protagonista y tú interpretarás a su némesis y le dije que la haría. Me dijo ‘No, no, no, Jamie, tienes que leer esto. Es un poco fuera de lo común’, y le dije que iba a hacerlo. Nadie está viviendo un mejor momento que Michelle Yeoh”, afirmó la actriz.