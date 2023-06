Revelan que Marc Anthony y Nadia Ferreira tuvieron un niño

Marc Anthony y Nadia Ferreira se convirtieron en papás de un niño

Aunque los felices papás no compartieron detalles del nacimiento de su bebé, la periodista Mandy Fridmann, del portal Las Top News, confirmó que el nacimiento del bebé ocurrió "bajo el más absoluto secreto". Además, reveló que la ex reina de belleza no dio a luz el Día del Padre, cuando dieron a conocer la noticia. "Podemos confirmarte, de manera extraoficial, que el nacimiento fue el 13 de junio", reveló Fridmann.

De acuerdo a la periodista, "nadie se enteró", pero el nacimiento habría sucedido "en la ciudad de Miami".

Marc Anthony y Nadia Ferreira (Instagram/Marc Anthony)

Pero esto no es el único misterio que reveló, pues confirmó que la pareja tuvo un niño. "Es niño, el quinto hijo varón para Marc y el primero para Nadia", dijo Mandy Fridmann.

De acuerdo con la periodista, el niño habría tenido cinco días de nacido cuando la pareja hizo el anuncio oficial en pleno Día del Padre.