Eva Longoria reconoce que no existe igualdad para las mujeres en Hollywood

Eva Longoria fue subestimada a lo largo de los años

La estrella de 48 años, que tiene un hijo de cuatro años, Santiago, con su esposo Pepe Bastón, siempre estará agradecida por su grupo cercano de amigas, incluida su mejor amiga y ex Spice Girl, Victoria Beckham.

"No sé qué haría sin mis chicas. Es una hermandad en la que me apoyo todo el tiempo".

Eva Longoria así recorrió las calles del Centro Histórico de Oaxaca. (Getty Images)

La también actriz explicó previamente que podía relacionarse con la historia de su nueva película porque se trataba de cuánto la habían subestimado a lo largo de los años.

En un reportaje detrás de cámaras de Entertainment Tonight, Eva compartió: “Esta historia resonó conmigo porque esta historia es mi historia. No es el deseo de tener más, sino de ser más. No es solo ser el desvalido, o una historia de la pobreza a la riqueza. Esta es una historia sobre cuando la gente te subestima, no solo como persona, sino como comunidad”.