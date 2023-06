Michelle Salas habla de la posibilidad de tener una boda doble con su mamá

¿Stephanie Salas y Humberto Zurita se van a casar?

Tras confirmar su relación, Stephanie Salas vive ahora uno de sus momentos más plenos, tanto en lo profesional, como en lo personal, mientras que Humberto Zurita ha podido dejar poco a poco el dolor tras la pérdida de su esposa, Christian Bach, con quien estuvo casado por más de treinta años y quien falleció en 2019.

En entrevista con medios nacionales, la nieta de Silvia Pinal habló de la posibilidad de llegar al altar por primera vez y casarse con Humberto Zurita, de quien fue amiga durante muchos antes de intentar algo amoroso.

Stephanie Salas y Humberto Zurita (weshootmuch)

"Yo creo que esas cosas también son una realidad, tampoco me gusta forzar, creo que me adelantaría, estaríamos ya como en el postre… Obviamente hoy mi señor, claro que me complementa, por supuesto que me hace muy feliz, es una etapa de mi vida que vivo en plenitud como mujer, estando a un lado de un hombre maravilloso", expresó Salas.

Mientras llega o no la boda, Stephanie Salas y Humberto Zurita disfrutan de su amor, además de que comparten proyectos profesionales, como la obra de teatro Papito querido.