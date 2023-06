Michelle Salas se 'adaptó' a ser hija de Luis Miguel y bisnieta de Silvia Pinal

Michelle Salas vive un momento muy feliz y la motiva a ayudar

En esta visita a su país, Michelle compartió que está viviendo una de las mejores etapas, está en los preparativos para casarse con Danilo Díaz Granados, por lo que le ha encontrado un significado diferente al amor de pareja, ahora que encontró a alguien con quien quiere pasar el resto de su vida.

"El amor es la fuerza máxima, estoy muy contenta de estar enamorada", comentó Salas, que no sólo vive un romance con su pareja, sino también con lo que hace para vivir, una combinación de varias profesiones, que involucran la moda, tomar fotografías y escribir, a través de su blog.

Este buen momento es lo que impulsó a Michelle a sumarse a la causa de ayudar a otras mujeres que no la tienen fácil en la vida y que han sido víctimas de violencia, algo contra lo que ella lucha siempre. "Estoy muy contenta de poder apoyar, más viniendo de una familia de mujeres".

Recientemente se reveló que la bisabuela de Salas sufrió de maltrato durante algunos años en su juventud, para evitar que eso siga pasando es que ahora ella alza la voz. "La verdad es que creo que tenemos que cuidarnos entre nosotras y también a los niños", comentó.

El ejemplo que pone Michelle para su 1,8 millones de seguidores, en Instagram, la hace consciente de la responsabilidad que tiene en sus manos. "Es muy grande, (hay que cuidar) mucho de lo hagas y de lo que digas… porque a veces no estas atenta de la gente que te está viendo, siento que (ser responsable) es mi prioridad".

A pesar de eso, Salas tampoco se ve a sí misma con un role model y más bien ofrece el consejo de que ser auténtico es lo mejor. "Si algo me describe es que no me creo ícono de nada, creo que cada quien tiene su estilo y cuando te conoces a ti misma irradias belleza y felicidad", finalizó.