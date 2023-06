Lorenzo Lazo recuerda a Edith González a casi cuatro años de su muerte

Lorenzo Lazo guarda grandes recuerdos de Edith González

Edith González y Lorenzo Lazo estuvieron casados desde 2010 hasta el día de la muerte de la actriz, nueve años después.

Edith González y Lorenzo Lazo (Instagram)

Para Lazo fueron muchos los momentos inolvidables que vivió al lado de la actriz, es por eso que no puede definir un momento en especial.

"Es una pregunta que no sabría contestar. Lo que guardo, que es invaluable, son recuerdos y eso no tiene precio, no tiene tiempo, no tiene dimensión. Eso es lo que quizá más acumula uno en una relación", detalló.