Arnold Schwarzenegger acepta que manoseó mujeres y se disculpa ¡20 años después!

“Es cierto que estaba en escenarios de películas ruidosas y he hecho cosas que no estaban bien, lo que pensé que eran bromas”, manifestó el actor en su momento. “Pero ahora reconozco que ofendí a la gente. Esa gente a la que he ofendido. Quiero decirles que lo siento profundamente y me disculpo porque eso no es lo que estoy tratando de hacer”, añadió.

Las polémicas de Arnold Schwarzenegger: Infidelidades, un hijo fuera del matrimonio y más

Además de las conductas inadecuadas que Arnold tuvo con distintas mujeres, otro de los escándalos que será abordado en su docuserie de Netflix que se estrena el 7 de junio será la infidelidad que cometió a su ex esposa, Maria Shriver, y el hijo (Joseph Baena) que tuvo con una antigua empleada doméstica.

“Maria y yo íbamos a terapia de parejas una vez por semana y en una de las sesiones la consejera dijo: 'Creo que hoy Maria quiere ser muy específica sobre algo. Quiere saber si eres el padre de Joseph'”, recordó Arnold Schwarzenegger. "Y yo pensé que mi corazón se había detenido, y luego dije la verdad", confesó el actor, según un reporte de People.

