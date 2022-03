“¡Detén esta guerra!”: el contundente mensaje de Schwarzenegger a Vladimir Putin

“Envío este mensaje por diferentes canales para llegar a mis amigos rusos y a los soldados rusos sirviendo en Ucrania. Les hablo hoy porque hay cosas que pasan en el mundo que no se están contando”, explicó en un video con subtítulos en ruso e inglés, superior a los 9 minutos.

Arnold Schwarzenegger (Clasos.com)

Tras recordar que cuando tenía 14 años, en 1961, un amigo ruso le dio rumbo a su vida cuando lo invitó a Viena para ver el Campeonato Mundial de levantadores de peso, el protagonista de la saga fílmica de Terminator resaltó su admiración por el ruso Yuri Vlasov.

"La fuerza y el corazón del pueblo ruso siempre me han inspirado. Es por eso que espero me dejen contarles la verdad sobre la guerra en Ucrania. Sé que su gobierno les ha dicho que esta es una guerra para 'desnazificar' a Ucrania. Eso no es cierto”, sostuvo.

El ex campeón de fisicoculturismo, nacido en Austria y cuyo filme Red Heat (Infierno rojo, 1988) fue el primero de producción estadounidense en realizarse en la Plaza Roja de Moscú, aseguró que “los que están en el poder en el Kremlin comenzaron esta guerra. Esta no es la guerra del pueblo ruso".