Christian Nodal comparte detalles de su nueva vida junto a Cazzu en Argentina

Christian Nodal da detalles de su nueva vida en Argentina

“Vivo en el campo en Argentina, te puedo hacer un asado allá, cuidado, ya me están enseñando a cocinar”, compartió el sonorense con una gran sonrisa.

Cazzu y Christian Nodal en los premios Grammy 2022. (Frazer Harrison/Getty Images)

Además, Nodal destacó que agradece ser una persona común y corriente mientras vive ahí, ya que logra pasar desapercibido y nadie lo reconoce públicamente.

“Vivo en el campo y es muy precioso porque de verdad no se me cruza nadie, no se me cruza nada, literalmente es una conexión bonita con uno mismo, ves el paisaje, profundizas muchas cosas”, contó.

Christian Nodal siempre quiso ser papá joven

En otra parte de la entrevista, Nodal, aseguró que ya se siente preparado para debutar en su nueva faceta como papá.