Shakira se reúne con Thalía, Maluma, Tom Cruise y más celebs en un fin de semana

Shakira y Thalía: Poder femenino en Billboard

Por otra parte, uno de los momentos más vistosos del fin de semana para Shakira fue, sin duda, el que protagonizó junto a Thalía, quien también estuvo invitada a la gala de Mujeres Latinas en la Música de Billboard. Y es que al tratarse de dos estrellas de tal magnitud, hubo distintas cámaras captando el momento que quedó inmortalizado en las redes sociales de ambas cantantes.

Shakira y Thalía en la gala Mujeres Latinas en la Música de Billboard (Instagram/Thalía)

“Con la bella y poderosa Thalía”, fue la frase con la que Shakira selló dicho encuentro. Mientras que la Sra. Mottola publicó un video grabado de ese instante y escribió: “¡Mi Shak! Qué hermoso abrazarte de nuevo. Y qué gusto celebrar contigo y con nuestras compañeras de la industria de la música este día tan importante. ¡Qué noche tan poderosa! Te quiero, amiga bella, nos vemos pronto”.

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, Shakira dejó ver que coincidió con Will.i.am, líder del grupo Black Eyed Peas, con quienes colaboró en los temas Don’t you worry y Girl like me; y con el diseñador de modas Riccardo Tisci, ex director creativo de Givenchy y de Burberry.