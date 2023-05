La razón por la que Shakira deberá separarse un largo tiempo de sus hijos

¿Dónde está Piqué luego de visitar a sus hijos en Miami?

El pasado 28 de abril, el empresario llegó por primera vez a Miami para reunirse con sus hijos y pasar con ellos 5 días. Lorena Vázquez también dio a conocer en dónde estaría el catalán tras la visita que hizo a Estados Unidos.

Gerard Piqué con sus hijos en restaurante de Miami. (The Grosby Group)

"Él ya se encuentra en Barcelona, pese a que los reporteros asfálticos no han podido pillar esa imagen, él ha hecho todo lo posible para stalkearse y para evitar hacer declaraciones sobre su viaje", aseguró la periodista. "Quiere proteger y cree que es un viaje privado para vivirlo con sus hijos", agregó.

Otro punto que Lorena Vázquez resaltó fue que "desmintió" la información que circuló recientemente sobre las supuestas intenciones que Piqué tiene para comprar una casa en Miami con el propósito de facilitar las visitas a sus hijos.

Pese a su ajetreado día a día Shakira y Piqué buscan dar a sus hijos el tiempo que merecen. (Instagram Gerard Piqué)

"En cuanto a una información que me ha sorprendido bastante es desmentir también y categóricamente que él ahora mismo esté buscando una vivienda en Miami", insistió. "No está buscando una casa, no tiene de momento previsto buscar un domicilio ahí", agregó la comunicadora.

La periodista aseguró que el exdeportista se hospedó en un hotel en Miami mientras visitó a los niños sin embargo, se difundió la versión de que el empresario buscaba una casa en Florida ante el supuesto disgusto de Shakira.