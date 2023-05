Toda la verdad sobre la supuesta pelea entre Piqué y el hermano de Shakira

La polémica persigue a Gerard Piqué y a Shakira y no conoce fronteras, tal y como quedó claro luego de que se viralizó la versión de que el ex seleccionado español habría tenido una pelea a golpes con Tonino Mebarak, hermano de la cantante colombiana, en Miami, cuando el ex defensa del Barcelona pasó a recoger a sus hijos, durante la visita que les hizo y que fue más corta de lo que originalmente se tenía planeado.