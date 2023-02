Paulina Mercado se comió una tarjeta para ocultar su romance con Juan Soler

"No quería que nadie supiera, yo creo que él también no quería que nadie supiera y un día estábamos en la junta (con sus compañeros de Sale el Sol) y todos ‘¿De quién es el arreglo? Ya dinos’ y entonces empezaron a agarrar la tarjeta y me puse súper nerviosa porque también fue una sorpresa para mí. Y de pronto agarré la tarjeta y me la comí porque estaban realmente desesperados por saber quién era", contó entre risas.

Otro de sus fans le preguntó sobre cómo se siente al darse una nueva oportunidad en el amor, pregunta que respondió de lo más sincera. “La verdad es que estoy muy, muy enamorada, profundamente enamorada y me encanta”, reveló la conductora.

En esta oportunidad también conocimos a Borges, a quien Paulina quiere mucho porque es el compañero fiel de Juan Soler. (Alan Carranza)

¿Juan Soler y Paulina Mercado piensan casarse?

En la misma dinámica con sus seguidores, Paulina no pudo evitar las preguntas sobre si ha pensado en el matrimonio con Juan Soler y la presentadora contestó con total honestidad. “Por un lado, estamos comenzando Juan y yo, llevamos muy poco tiempo. Ha sido un sueño, ha sido un viaje maravilloso que quisiera que continuara por muchísimos años, ha sido lindísimo, pero es muy poco tiempo”, señaló.

“Por otro lado, creo en el matrimonio, claro que creo en el matrimonio, cuando alguien me dice que se va a casar, definitivamente creo que puede ser para siempre y también creo que hay compromiso y voluntad, pero lo que tenemos Juan y yo es algo lindísimo, algo puro, algo fantástico y no necesitamos un papel, algo legal, para comprometernos de corazón, así estamos felices, así estamos muy muy contentos”, expresó Paulina.