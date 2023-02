¿Juan Soler y Paulina Mercado planean tener hijos? Así respondieron

Dice Juan Soler que jamás tendrían hijos entre ellos

Respecto al último punto él respondió “Jamás” ya presentadora de televisión añadió “No, hombre, ¿cómo crees?, ya no podemos tener hijos, no queremos tener hijos, ya tenemos cuatro hijos maravillosos, lo que queremos es gozarnos, disfrutarnos día a día y seguir conociéndonos y lo que he conocido, fantástico, ¡eh! ¡Muy bien, muy bien!”.

Juan Soler y Paulina Mercado. (Instagram/juansolervalls)

Paulina Mercado tiene 50 años y aunque podría embarazarse de nuevo, sería totalmente arriesgado tanto para ella como para su bebé por su edad.

Hace 29 años que Juan Soler debutó como papá de Valentina. La joven es fruto de su relación con una mujer llamada Karina, que conoció en su natal Argentina.

Años después, se casó con la actriz Maki Moguilevsky y en 2004 de nuevo experimentó la dicha de ser papá con el nacimiento de Mía en diciembre de 2004, mientras que su otra hija, Azul, nació en 2007.