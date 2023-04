Con indirecta para Piqué y gratitud para España, Shakira se va de Barcelona

Shakira agradece a España

“Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, se lee en el texto que aparece en la cuenta de Instagram de la cantante.

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, añadió Shakira, asegurándose de que sus seguidores españoles noten que sus diferencias y el motivo de su partida tienen que ver únicamente con Piqué y que, a diferencia de él (quien en un reciente mensaje destacó que su ex pareja es latinoamericana en lo que parecería un gesto con sesgo xenófono), ella aprecia el recibimiento que la sociedad de dicho país le dio en los años en que fue una más de sus habitantes.

Milan y Sasha son la prioridad para Shakira (Instagram/Shakira)

“Para ustedes, sólo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡Nos vemos en las curvas!”, remató Shakira, quien en de ahora en adelante vivirá en Miami con los suyos y podrá comenzar a escribir un nuevo capítulo en su vida y en su carrera, que seguramente no estará exento de drama y nuevas polémicas, y que dará mucho de qué hablar.