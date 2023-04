Él es James T. Egan, el sexy abogado de Gwyneth Paltrow que se hizo viral

¿Quién es James T. Egan?

James T. Egan se unió al bufete Epperson & Owens en febrero de 2016 para litigar en casos relacionados con la atención médica. Sin embargo, el "lindo" abogado es ahora una celebridad en Internet, ya que los usuarios de las redes sociales lo etiquetan como Law Daddy.

La historia en la firma de Egan comenzó cuando era estudiante, antes de graduarse de la Facultad de Derecho de Clark en 2014. Recibió una licenciatura en Inglés y Ciencias Políticas de la Universidad de Utah, en la que su tesis en literatura recibió el premio a la "mejor" del Honors College.

James T. Egan es papá de un bebé de un año. (Instagram/James T. Egan)

En su graduación, la Facultad de Humanidades lo seleccionó para hablar y lo honró como el "estudiante ejemplar" de su clase, según la oficina de EOLAW. James también fue editor asociado de la revisión de leyes de su escuela y miembro durante dos años de su equipo Jessup International Moot Court.

Egan se describe a sí mismo como un "cantante, compositor y artista de grabación" en su Instagram. También tiene dos álbumes, Invisible Light y So Much Still Still en Spotify. Además es papá de un bebé de un año, que los cumplió mientras James estaba en el juicio de Gwyneth Paltrow.