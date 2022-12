Jennifer Lopez rinde homenaje a Selena 25 años después de interpretarla

Quizás la playera fue algo que desenvolvió, pues fue captada solo unas horas después de lanzar un boletín de Navidad en el que reveló que la hermana de la fallecida artista le había regalado algo de Selena.

Jennifer Lopez (Instagram/Jlo)

En la última edición de ‘On The JLo’, la estrella de Marry Me compartió algunos de sus regalos favoritos, incluidas las camisetas musicales que la familia de Selena le regaló en Navidad.

“Suzette y su familia me enviaron una gran caja de regalo de Selena esta semana y ¡me encantó!” escribió. “Me puse esta camiseta de Selena de inmediato para ir de compras navideñas. Si te gustan las camisetas de rock and roll… estas camisetas son un regalo super chulo. Selena fue una parte tan importante de mi vida, ¡así que seguro que me verán luciendo estos en el nuevo año! ¡¡¡Gracias familia Q!!!”.