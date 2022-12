Jennifer Lopez posa desnuda para promocionar sus nuevos productos

Las nuevas incorporaciones a su línea se unen al Booty Balm que presentó en julio, que fue el primer producto en la expansión de JLo Beauty para el cuidado del cuerpo. Sus productos de belleza llegan después de celebrar su primera Navidad como la nueva señora Affleck. Luego de su celebración, JLo le rindió un homenaje a la cantante Selena Quintanilla, 25 años después de interpretarla.

Jennifer Lopez (Instagram/Jlo)

La actriz presumió su camiseta de estilo vintage mientras recorría los pasillos de una tienda Cost Plus World Market con su hija de 14 años, Emme, así como su hermana, Lynda López, y su sobrina Lucie.

“Suzette y su familia me enviaron una gran caja de regalo de Selena esta semana y ¡me encantó!” escribió. “Me puse esta camiseta de Selena de inmediato para ir de compras navideñas. Si te gustan las camisetas de rock and roll… estas camisetas son un regalo super chulo. Selena fue una parte tan importante de mi vida, ¡así que seguro que me verán luciendo estos en el nuevo año! ¡¡¡Gracias familia Q!!!”, posteó.