Maite Perroni celebra su baby shower y presume su pancita de embarazada

El embarazo de Maite Perroni llega a la recta final

En pocos meses, Maite Perroni será la última de las mujeres integrantes del grupo RBD en convertirse en mamá, ya que sus compañeras y amigas Anahí y Dulce María son mamás de dos niños y una niña, respectivamente. Y sabemos que Maite tendrá también una niña.

Por tal motivo, los fans de la agrupación han estado a la expectativa de las noticias que, a cuentagotas, les ha dado Maite, debido al gran cariño que durante años han brindado a la también actriz de series como Tríada, Oscuro deseo y El juego de las llaves.

Ela Velden estuvo con Maite y Andrés en su baby shower (Instagram/Rocío Sánchez Azuara)

A finales de enero, en una entrevista con Jessica Roiz, Maite dejó ver la suma de sentimientos y emociones que está viviendo estos días y, aunque no reveló la fecha del nacimiento de su hija, mostró que espera su llegada con ansias.

“Es un momento muy especial. Imagínate qué año me espera, me estoy preparando para ello, me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para vivir esta etapa”, aseguró la actriz y cantante en dicha ocasión.

Maite Perroni celebra su baby shower junto a su esposo Andrés Tovar (Instagram/Rocío Sánchez Azuara)

En otra oportunidad en la que habló con los medios, esta vez en febrero, la intérprete de la inolvidable Lupita, en la telenovela Rebelde, dijo que todo está planeado para que su hija nazca por parto natural, que su habitación ya está lista y esperando su nacimiento para recibirla en casa y que, hasta ahora, ha llevado el embarazo sin complicaciones ni molestias.

A principios de marzo, Dulce María parece haber revelado una fecha aproximada del nacimiento de la hija de Maite Perroni al confirmar que ella termina las grabaciones de su telenovela Pienso en ti en abril y que por esas fechas debería estar naciendo la bebé de su compañera, por los ensayos para la gira Soy Rebelde Tour, que reunirá al grupo una última vez, tendrán que comenzar en junio o julio, según comentó.